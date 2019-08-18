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Воскресенье, 18.08.2019

Лиам Галлахер представил новую песню, написанную совместно с сыном (Видео)

Британский музыкант Лиам Галлахер представил новую песню. Трек под названием One Of Us войдет в следующий альбом Галлахера Why Me? Why Not. В написании песни принял участие младший сын музыканта, 18-летний Джин Эпплтон Галлахер. Он также исполнил для трека партию на бонго. "One Of Us это о семье, дружбе и чувстве причастности", - пояснил экс-участник группы Oasis. Альбом Галлахера выйдет 20 сентября. Why Me? Why Not станет второй сольной пластинкой музыканта.
112.ua
Фото: twitter
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Лиам Галлахер, Песня, Певец, Трек, One Of Us.
09:17 Сегодня Телеграф
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