Дочь Умы Турман представила две сольные песни (Видео)

Новости культуры:Майя Хоук готовится к выходу дебютного альбома.

Американская актриса и певица, звезда фильма Квентина Тарантино "Однажды в… Голивуде", Майя Хоук сразу после премьеры картины опубликовала две сольных песни.

Обе войдут в ее дебютный альбом.

Стихи для треков Stay Open и To Love a Boy Хоук написала самостоятельно, а музыку для них создал композитор Джесси Харрис, который работал с Норой Джонс над ее прорывным альбомом Come Away With Me (2002).

Когда выйдет пластинка Хоук и какое она получит название, пока неизвестно.

Напомним, в этом году дочь Умы Турман и Итана Хоука как актриса приняла участие в двух громких проектах. Так в рекордном по количеству просмотров третьем сезоне "Очень странных дел" Майя Хоук исполнила роль Робин Бакли. А у Квентина Тарантино сыграла эпизодическую, но знаковую для всей истории роль Линды Касабиан – единственной из группы сектантов "семьи" Чарльза Мэнсона, кто отказался идти по его приказу убивать.