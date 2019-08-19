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Понедельник, 19.08.2019
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Дочь Умы Турман представила две сольные песни (Видео)

Дочь Умы Турман представила две сольные песни (Видео)
17:31 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Майя Хоук готовится к выходу дебютного альбома.

Американская актриса и певица, звезда фильма Квентина Тарантино "Однажды в… Голивуде", Майя Хоук сразу после премьеры картины опубликовала две сольных песни.

Обе войдут в ее дебютный альбом.

Стихи для треков Stay Open и To Love a Boy Хоук написала самостоятельно, а музыку для них создал композитор Джесси Харрис, который работал с Норой Джонс над ее прорывным альбомом Come Away With Me (2002).

Когда выйдет пластинка Хоук и какое она получит название, пока неизвестно.

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Напомним, в этом году дочь Умы Турман и Итана Хоука как актриса приняла участие в двух громких проектах. Так в рекордном по количеству просмотров третьем сезоне "Очень странных дел" Майя Хоук исполнила роль Робин Бакли. А у Квентина Тарантино сыграла эпизодическую, но знаковую для всей истории роль Линды Касабиан – единственной из группы сектантов "семьи" Чарльза Мэнсона, кто отказался идти по его приказу убивать.

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Все по теме:

Музыка, Дебютный альбом, Актриса, Песни, Певица, Майя Хоук, Дочь Умы Турман.
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