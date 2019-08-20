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Детское Евровидение 2019: песня Софии Иванько "Коли здається" (Видео)

Детское Евровидение 2019: песня Софии Иванько "Коли здається" (Видео)
08:31 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости культуры:Победительницей национального отбора на детском Евровидении 2019 стала 13-летняя киевлянка София Иванько с песней "Когда кажется".

Девушка будет представлять Украину на международном конкурсе, который состоится 24 ноября 2019 года в городе Гливице (Польша).

Более трех часов представители оргкомитета прослушивали песни каждого из 10 финалистов нацотбора, чтобы выбрать ребенка, который будет представлять Украину на международной арене.

"Мы определили, что София Иванько является лучшей представительницей Украины на детском Евровидении в этом году. Почему? Потому что она очень отличается от других участников, она очень своеобразная, у нее есть свой отдельный очень экспрессивно-эмоциональный характер, она загадочна, в ней есть нечто, чего нет в других людях и в других участниках", - поделилась член жюри, певица Alyosha.

В 2019 году София Иванько принимала участие в вокальном талант-шоу "Голос. Дети" на телеканале "1+1", где попала в команду Джамалы.

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Финал нынешнего детского Евровидения 2019 пройдет 24 ноября в Гливице (Польша), в нем примут участие 19 стран. Польша впервые в истории станет страной-хозяйкой песенного конкурса.

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Украина, Польша, Детское Евровидение 2019, Коли здається, София Иванько, Когда кажется.
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