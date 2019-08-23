Скачать
Пятница, 23.08.2019
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7
"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7
Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа

Poets of the Fall записали песню для экшена Control (Видео)

Poets of the Fall записали песню для экшена Control (Видео)
03:25 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Группа Poets of the Fall записала музыку специально для Control.

Poets of the Fall — финская рок-группа, исполняющая песни на английском языке. Если вы играли в Max Payne 2, то наверняка помните композицию Late Goodbye, написанную именно для игры.

Также творения "Поэтов осени" звучали в серии Alan Wake.

Сегодня творческий руководитель Remedy Сэм Лейк (Sam Lake) и вокалист Poets of the Fall Марко Сааресто (Marko Saaresto) объявили, что произведения группы можно будет услышать и в Control.

Прежде всего, в экшене появится песня My Dark Disquiet из альбома Ultraviolet.

Но это ещё не всё — вдобавок группа подготовила материал специально для игры.

Напомним, что песня финнов The Poet and the Muse была напрямую встроена в сюжет Alan Wake — она содержала подсказку для главного героя.

Pianoбой и Open Kids выпустили саундтрек к фильму (Видео)

По словам Лейка, в Control нас ждёт что-то похожее, но в то же время свежее и инновационное.

Control прибудет на PC, PlayStation 4 и Xbox One 27 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Песня, Саундтрек, Poets of the Fall, Control.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Названа главная причина женского долголетия
03 Зеленский обратился к украинцам (Видео)
04 Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
05 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Китай в ООН раскритиковал США за выход из ракетного договора
Китай в ООН раскритиковал США за выход из ДРСМД
День независимости-2019: как будет проходить Шествие достоинства
День независимости-2019: как будет проходить Шествие достоинства
Суд продлил арест экс-директора лагеря &quot;Виктория&quot;
Суд продлил арест экс-директора лагеря "Виктория"
Сверхбезопасный &quot;квантовый интернет&quot; на шаг приблизился к реальности
Сверхбезопасный "квантовый интернет" на шаг приблизился к реальности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь