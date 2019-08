Poets of the Fall записали песню для экшена Control (Видео)

Новости культуры:Группа Poets of the Fall записала музыку специально для Control.

Poets of the Fall — финская рок-группа, исполняющая песни на английском языке. Если вы играли в Max Payne 2, то наверняка помните композицию Late Goodbye, написанную именно для игры.

Также творения "Поэтов осени" звучали в серии Alan Wake.

Сегодня творческий руководитель Remedy Сэм Лейк (Sam Lake) и вокалист Poets of the Fall Марко Сааресто (Marko Saaresto) объявили, что произведения группы можно будет услышать и в Control.

Прежде всего, в экшене появится песня My Dark Disquiet из альбома Ultraviolet.

Но это ещё не всё — вдобавок группа подготовила материал специально для игры.

Напомним, что песня финнов The Poet and the Muse была напрямую встроена в сюжет Alan Wake — она содержала подсказку для главного героя.

По словам Лейка, в Control нас ждёт что-то похожее, но в то же время свежее и инновационное.

Control прибудет на PC, PlayStation 4 и Xbox One 27 августа.