Клип группы Brockhampton покоряет сети интернета (Видео)

Американская группа представила на этой неделе свой новый альбом под названием "Ginger". Его создание прошло для Brockhampton довольно мучительно. Из-за того, что ребята за три года должны презентовать как минимум еще четыре альбома (сделка с лейблом RCA), релиз альбома неоднократно переносился. Новый клип на песню "If You Pray Right" стал самым откровенным для слушателей американского коллектива.