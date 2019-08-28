Американская скрипачка Линдси Стирлинг исполнила композицию в виртуальной реальности

Ее выступление транслировалось на официальном YouTube-канале музыканта в понедельник 26 августа.
Концепт длился примерно два часа. Настоящая Стирлинг при этом находилась в студии, а ее аватар пребывал в виртуальном пространстве.
Она могла не только играть композиции, но и общаться со зрителями. К трансляции могли подключаться владельцы VR-шлемов. Концерт всего посмотрели более 300 тысяч человек.
Известно, что данное представление скрипачка подготовила вместе со стартапом Wave. Оно было приурочено к выходу нового альбома Стирлинг под названием Artemis.
Он станет доступен 30 августа сего года.