Британский музыкант Эд Ширан покидает сцену на 1,5 года (Видео)

Новости культуры:Об этом певец заявил на своем последнем концерте гастрольного тура Divide.

Вот-вот закончился его большой тур Divide.

Британский певец Эд Ширан, который недавно признался, что страдает от собственной популярности, на полтора года покидает сцену.

Об этом исполнитель заявил во время последнего концерта его гастрольного тура Divide, который длился около двух лет, передает Independent.

"Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года", - сообщил поклонникам Эд Ширан.

Перерыв артист взял для того, чтобы провести побольше времени с семьей - он женился в декабре 2018 года. Певец хочет проводить больше времени с женой.

Тур Эда Ширана Divide был признан самым кассовым в истории - он собрал более 755,6 миллиона долларов. Украина в этот тур британца не входила, так что теперь нам придется ждать концерта Эда Ширана в Киеве еще как минимум полтора года.