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Группа DILEMMA выпустила новый клип (Видео)

Группа DILEMMA выпустила новый клип (Видео)
02:24 Сегодня Телеграф https://112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Группа DILEMMA сходит с ума и отправляется в больницу в новом видео на хит "Шаленій".

Режиссером выступил Олег Пилипенко. Сюжет песни о том, как парень сходит с ума по девушке в плену несбыточных надежд. 

Съемки проходили в реальной заброшенной киевской больнице, а роли врачей и пациента исполнили сами участники группы. Клип был снят всего за 12 часов.

"Мой отец всегда мечтал, чтобы я стала врачом. Вот и сбылась его мечта!", - шутливо комментирует новую работу группы ее солистка Ника Маника. 

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Сингл "Шаленій" - часть одноименного альбома группы, который вышел полгода назад. Он включает в себя все главные хиты DILEMMA последних лет: "На патi", "Тiлом Тряси", "Камикадзе", "Танемо" и многие другие.

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Клип, Хит, DILEMMA, Песни2019.
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