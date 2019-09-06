Группа DILEMMA выпустила новый клип (Видео)

Новости культуры:Группа DILEMMA сходит с ума и отправляется в больницу в новом видео на хит "Шаленій".

Режиссером выступил Олег Пилипенко. Сюжет песни о том, как парень сходит с ума по девушке в плену несбыточных надежд.

Съемки проходили в реальной заброшенной киевской больнице, а роли врачей и пациента исполнили сами участники группы. Клип был снят всего за 12 часов.

"Мой отец всегда мечтал, чтобы я стала врачом. Вот и сбылась его мечта!", - шутливо комментирует новую работу группы ее солистка Ника Маника.

Сингл "Шаленій" - часть одноименного альбома группы, который вышел полгода назад. Он включает в себя все главные хиты DILEMMA последних лет: "На патi", "Тiлом Тряси", "Камикадзе", "Танемо" и многие другие.