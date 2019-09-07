Французский техно-музыкант Лоран Гарнье выступит в Украине

Новости культуры:Выступление Лоран Гарнье состоится в клубе Closer.

Французский техно-музыкант Лоран Гарнье впервые посетит Украину. Как сообщает "БЖ", он сыграет сет в клубе Closer в ночь с 9 на 10 ноября, с 00:00 до 10:00.

Гарнье – техно-музыкант, диджей и продюсер, основатель лейбла F-Communications. Дебютнй альбом Гарнье Shot in the Dark вышел в 1994 году, а в 2013 он выпустил автобиографию "Электрошок".

Он много сделал для того, чтобы во Франции сформировалась собственная электронная сцена.

Ранее сообщалось о том, что украинская певица планирует выпустить англоязычный альбом. Своими творческими планами Тина Кароль поделилась в Лос-Анджелесе в интервью Даше Шаповаловой.