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В рамках шоукейса Photon в Киеве отыграет резидент клуба "Бергхайн"

В рамках шоукейса Photon в Киеве отыграет резидент клуба "Бергхайн"
22:29 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Бен Клок приедет в Киев.

Электронный продюсер и резидент немецкого клуба "Бергхайн" Бен Клок приедет в Киев. Совместно с командой Promin' 13 октября продюсер представит шоукейс Photon. На одной сцене с Клоком выступят Ellen Allien, DVS1 и украинец Voin Oruwu.

Резидентом клуба продюсер стал в 2005 году. Дебютный альбом Клока One, выпущенный в феврале 2009 года, стал знаковым событием в творчестве музыканта и по сей день является ориентиром в жанре минималистичного техно.

Promin' - это серия аудиовизуальных вечеринок от H2D и Smailov. Раньше на этих вечеринках звучали выступления Apparat и Telefon Tel-Aviv и диджей-сет Modeselektor.

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Ранее сообщалось, что французский техно-музыкант Лоран Гарнье выступит в Украине. Выступление Лоран Гарнье состоится в клубе Closer.

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Киев, Бергхайн, Бен Клок, Photon, Шоукейс.
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