Лес и горы: Post Malone выпустил новый клип на песню "Saint-Tropez" (Видео)

Новости культуры:Режиссером нового ролика выступил Крис Вилла.

Неделю назад американский музыкант Post Malone представил клип на песню Circles, а сейчас показал видео композиции Saint-Tropez.

Оба сингла вошли в новый альбом певца Hollywood’s Bleeding, релиз которого состоялся 6 сентября. Пластинка стала третьей студийной работой Post Malone. В ее записи приняли участие Оззи Осборн, Трэвис Скотт, Halsey и Future.

Режиссером нового ролика выступил Крис Вилла, уже работавший с артистом над клипом Wow. В клипе можно увидеть скалистые горы, зеленые леса и дорогие автомобили.

Напомним, что кубино-американская певица Камила Кабельо выпустила клип на композицию Liar.