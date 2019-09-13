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Лес и горы: Post Malone выпустил новый клип на песню "Saint-Tropez" (Видео)

Лес и горы: Post Malone выпустил новый клип на песню "Saint-Tropez" (Видео)
21:50 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Режиссером нового ролика выступил Крис Вилла.

Неделю назад американский музыкант Post Malone представил клип на песню Circles, а сейчас показал видео композиции Saint-Tropez.

Оба сингла вошли в новый альбом певца Hollywood’s Bleeding, релиз которого состоялся 6 сентября. Пластинка стала третьей студийной работой Post Malone. В ее записи приняли участие Оззи Осборн, Трэвис Скотт, Halsey и Future.

Режиссером нового ролика выступил Крис Вилла, уже работавший с артистом над клипом Wow. В клипе можно увидеть скалистые горы, зеленые леса и дорогие автомобили.

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Напомним, что кубино-американская певица Камила Кабельо выпустила клип на композицию Liar.

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Клип, Видео, Post Malone, Saint-Tropez, Крис Вилла.
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