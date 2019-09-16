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Сегодня Нику Джонасу - 26: популярные песни Jonas Brothers (Видео)

Сегодня Нику Джонасу - 26: популярные песни Jonas Brothers (Видео)
13:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Ник Джонас вместе с братьями Кевином и Джо создал молодежную рок-группу Jonas Brothers, которая очень быстро стала популярной среди молодежи.

Популярный певец и участник группы Jonas Brothers Ник Джонас празднует свой день рождения в понедельник, 16 версеня. Мужу актрисы Приянки Чопры исполняется 26 лет. 

Группа Jonas Brothers пережила распад 31 октября 2013 года, с единогласного согласия братьев. После этого Ник Джонас начал сольную карьеру и снимался в кино.

Впоследствии 1 марта 2019 года группа вернулась на сцену! Первой песней после распада стала песня под названием Sucker. Не менее эффектным стал видеоклип, ведь в нем впервые снялись жены трех братьев – актриса Приянка Чопра, звезда "Игры престолов" Софи Тернер и Дэниэл Делис.

В честь дня рождения Ника Джонаса редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить пятерку хитов бойзбенда Jonas Brothers, которые братья выпустили в 2019 году после воссоединения группы.

Хіти Jonas Brothers

Sucker: слушайте песню здесь 

Cool: слушайте песню здесь 

Rollercoaster: слушайте песню здесь 

I Believe: слушайте песню здесь 

Only Human: слушайте песню здесь 

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Напомним, что Украинская певица VERA KEKELIA презентовала новую песню "Перлиною" на своем официальном Youtube-канале и страничках в социальных сетях. Артистка опубликовала лирик-видео, на котором танцует в эпатажной маске с перьями. Стильный аксессуар от студии Леси Патоки Nagolovy символизирует окрыленность, которую дарит настоящая чистая любовь.

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Все по теме:

Песни, Ник Джонас, Знаменитость, Клипы, Музіка, Актрыса, Кевином и Джо, Рок-группу Jonas Brothers, Приянки Чопры.
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