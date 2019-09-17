DJ AWARDS-2019: победителем премии стал киевский дуэт (Видео)

Новости культуры:Церемония вручения наград прошла на острове Ибица 16 сентября.

Киевский дуэт ARTBAT получил одну из самых престижный премий в мире электронной музыки - DJ AWARDS-2019 в номинации "Прорыв года".

ARTBAT состоит из двух киевских диджеев Артура и Батиша. Они объединились в 2016 году и уже имеют хорошую репутацию в сфере электронной музыки. Например, дуэт выступил на вершине бразильской горы в рамках серии вечеринок Cercle. Видео с их сетом набрало более четырех миллионов просмотров на YouTube.

Всего за победу боролись 120 претендентов в 14 музыкальных категориях.

Так, главную награду в номинации International DJ получил Карл Кокс (Carl Cox).

В категории Techno победу одержала Charlotte de Witte. Это первый раз, когда женщина получает эту награду. Другой женщиной, которая выиграла номинацию Deep House, стала Maya Jane Coles. ONYVAA стала третьей женщиной-победительницей, забрав награду Newcomer.

Что касается победителей в других категориях:

Deep Tech - победитель Butch;

Afro House - победитель Da Capo;

Trance - победитель Aly&Fila;

Bass - победитель Chase & Status;

Electronic Live Performer - Stephan Bodzin;

Melodic House & Techno - победитель Maceo Plex;

Tech House - победитель Michael Bibi;

House - победитель Kerri Chandler.

Как сообщалось ранее, самым высокооплачиваемым диджеем по версии Forbes стал дуэт The Chainsmokers.