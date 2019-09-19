Сеть разрывает новый клип от MamaRika - "Я полум'я" (Видео)

Украинская певица MamaRika выпустила лирик-видео на новую песню "Я полум'я". "Это трек, которым мы продолжаем лето. Не хочется холода. Не хочется доставать из шкафов теплую одежду, а продолжать нырять в "бархатный сезон". Надеюсь, что когда вы послушаете эту песню, летнее настроение вас еще долго не покинет, как и меня", - говорит MamaRika. Композиция "Я полум'я" продолжает тему предыдущего сингла исполнительницы Prolisky, который был представлен ранее.