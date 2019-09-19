Скачать
Четверг, 19.09.2019

Сеть разрывает новый клип от MamaRika - "Я полум'я" (Видео)

Украинская певица MamaRika выпустила лирик-видео на новую песню "Я полум'я". "Это трек, которым мы продолжаем лето. Не хочется холода. Не хочется доставать из шкафов теплую одежду, а продолжать нырять в "бархатный сезон". Надеюсь, что когда вы послушаете эту песню, летнее настроение вас еще долго не покинет, как и меня", - говорит MamaRika. Композиция "Я полум'я" продолжает тему предыдущего сингла исполнительницы Prolisky, который был представлен ранее.
112.ua
Фото: twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Клип, Видео, Песня, Певица, MamaRika.
21:15 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь