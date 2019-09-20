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Дочь Криса Корнелла Тони выпускает первый сингл "Far Away Places" (Видео)

Дочь Криса Корнелла Тони выпускает первый сингл "Far Away Places" (Видео)
14:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Тони Корнелл, дочь покойной рок-звезды Крис Корнелл, получившей премию Грэмми, продолжает музыкальное наследие своего отца.

Песня, которую 15-летняя девочка написала в 12 лет, была продюсирована ее отцом в его домашней студии в Майами, известной как одна из последних песен, над которыми он работал до своей смерти в 2017 году.

Песня была впервые показана в одноименном короткометражном фильме, снятом 17-летним режиссером Татьяной Шанкс, подругой семьи Корнеллов. Фильм, премьера которого состоялась на различных международных кинофестивалях в 2018 году, рассказывает о мальчике с улиц Лос-Анджелеса, который направляется в родной город на Таити и узнает, что его младший двоюродный брат подвергается насилию со стороны одного из местных жителей.

Хотя "Far Away Places" - первый сингл Тони Корнелла, молодая артистка уже выступала со своим отцом. Впервые она начала свою карьеру певицы с исполнения песни Боба Марли "Redemption Song " в Театре Бикон в Нью-Йорке. После смерти отца она вместе с OneRepublic и Райаном Теддером спела "Hallelujah" на шоу "Good Morning America".

Группа "Неангелы" выпустили новую лирическую песню (Видео)

Совсем недавно она вышла на сцену в честь своего отца на мероприятии в честь Криса Корнелла "I Am the Highway: Tribute to Chris Cornell", исполнив песню "Redemption Song" с Зигги Марли.

Крис Корнелл - известный вокалист группы Soundgarden и Audioslave, 18 мая 2017 года сообщили о смерти рок-звезды, который совершил самоубийство после многолетней депрессии и зависимостью от лекарственных препаратов. У него остались Тони и двое других детей, Лилиан и Кристофер.

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Музыка, Сингл, Знаменитости, Песня, Певец, Премия Грэмми, Первый сингл, Крис Корнелл, Тони Корнелл, Первый хит.
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