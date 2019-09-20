Фестиваль Jazz Weekend: В столицу приедут легенды джаза и номинанты премий Грэмми (Видео)

Новости культуры:21-23 и 29 ноября Киев встретит самых ярких джазовых мировых звезд.

В столичном Freedom Hall состоится одно из самых ярких светских событий года – фестиваль Jazz Weekend. Мероприятие уже приковало внимание меломанов, ведь в столицу приедут легендарные артисты джаза, концерт которых невозможно пропустить.

Именно в эти дни впервые пройдет фестиваль Jazz Weekend, который, по словам организаторов, сможет удивить самых взыскательных музыкальных гурманов.

Открывать фестиваль будет коллектив The Baylor Project. Знаменитая американская группа уже покорила весь мир несравненными ритмами и голосом. Зрители смогут услышать знаменитые композиции, которые соединили госпел, блюз и соул.

Смотрите клип к песне номинантов Грэмми – The Baylor Project: видео

Кроме этого, меломанов ожидает перформанс легендарного коллектива Incognito. Джазовая группа, которую основал гитарист и певец Жан-Поль "Блуи" Моник, который уже 40 лет имеет бешеную популярность в мире. Коллектив выпустил более 15 студийных альбомов, а их концерты всегда отличаются аншлагами.

Смотрите фрагмент выступления группы Incognito: видео

Уже 23 ноября покорять сцену фестиваля будут музыканты из Исландии – группа Mezzoforte. Это один из самых популярных джазовых коллективов, который со времени основания – 1977 года – успел поразить яркими композициями, помещенными в 14 альбомов и 6 отдельных сборок.

Смотрите фрагмент из выступления группы Mezzoforte: видео

Закрывать фестиваль Jazz Weekend будет лауреат премии Грэмми – пианист и аранжировщик Боб Джеймс. Легендарный артист прилетит в Киев специально для участия в Jazz Weekend. Во время фестиваля он сыграет сольные композиции и выступит в дуэте с украинцем Андреем Чмутом.

Смотрите фрагмент выступления Боба Джеймса: видео

Напомним, что 14 сентября украинская певица Наталья Могилевская начала свой всеукраинский тур. В ходе первого концерта в столичном Ботаническом саду артистка исполнила свою версию гимна Украины, которую выпустила ко дню освобождения украинских политзаключенных из тюрем России. Тогда же она призвала гостей поддержать петицию на сайте президента с предложением внести коррективы в текст официального гимна государства.