Группа Maroon 5 выпустила новый хит "Memories" (Видео)

Новости культуры:Это первый сингл коллектива в этом году.

Американская поп-группа Maroon 5 презентовала новую песню Memories. Это первый сингл коллектива в этом году.

Одним из соавторов композиции стал Джон Беллион, известный по хиту All Time Low.

По словам фронтмена Адама Левина, это "песня для всех, кто когда-либо переживал потерю — другими словами, для всех нас".

Ранее Maroon 5 сняли комедийную версию хитового клипа Girls Like You.

Напомним, что экспертами названа музыкальная группа, которая является самой успешно гастролирующей на планете.

Знаменитая американская музыкальная группа заработала рекордную сумму от продаж билетов гастрольных концертов. Ею признали рок-группу Metallicа.