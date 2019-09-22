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Воскресенье, 22.09.2019
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Алан Бадоев снял клип для Леши Свика на песню "Луна" (Видео)

Алан Бадоев снял клип для Леши Свика на песню "Луна" (Видео)
19:40 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Известный украинский клипмейкер срежиссировал музыкальный ролик для девушек легкого поведения.

Лейтмотивом нового видеопортрета стала история артиста, основанная на реальных событиях.

"В этой истории луной мы называем тех девушек, которых раньше называли ночными мотыльками. Сегодня я вижу целое поколение, которое живет от "папика к папику". Именно им я посвящаю эту работу... Я хорошо понимаю их и не осуждаю. Так есть, но может быть по-другому", - комментирует свою новую работу режиссер.

"О работе с Аланом я мог только мечтать, но судьба свела нас, а я представить не мог, как же чутко он прочувствует мою историю и впишет в клип именно такую ситуацию из моей жизни, за что я ему безумно благодарен... Я искренне надеюсь, что каждый из вас поймёт эту картину по своему, кто-то будет искать луну в небе, а кто-то увидит луну в том самом человеке, который однажды погас для тебя", - подытожил артист.

Группа "Неангелы" выпустили новую лирическую песню (Видео)

Ранее сообщалось, что Артем Пивоваров выпустил клип нового хита. Певец презентовал новую песню "2000", а также клип на нее. Трек вышел на двух языках: русском и украинском.

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Луна, Клип, Видео, Алан Бадоев, Леша Свик.
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