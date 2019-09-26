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Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен: причина

Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен: причина
16:52 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Организаторы концерта объяснили причину отмены и пообещали вернуть деньги за билеты.

Киевский концерт итальянского эстрадного певца Эроса Рамазотти отменен. Об этом сообщило концертное агентство "Мельница", которое занималось организацией мероприятия.

"В связи с непреодолимыми логистическими сложностями, связанными с доставкой концертного оборудования, необходимого для проведения шоу Эроса Рамазотти в Украине, по независящим от организатора и артиста причинам киевский концерт Эроса Рамазотти, заявленный на 8 октября 2019 года во Дворце Спорта – не состоится", - говорится в сообщении агентства.

Организаторы пообещали вернуть деньги всем, кто приобрел билеты на шоу. Возврат стартовал 25 сентября и продлится до 10 декабря. 

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Напомним, Рамазотти должен был представить в Киеве свой новый альбом Vita Ce N’è.

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Все по теме:

Концерт, Музыка, Певец, Эрос Рамазотти, Итальянский певец, Отмена концерта.
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