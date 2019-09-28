Новый альбом "Jesus Is King" Канье Уэста выйдет уже в это воскресение

Новости культуры:Рэпер анонсировал запись нового альбома для фанатов в Детройте в пятницу вечером (27 сентября).

По словам Ким Кардашьян Вест, новый альбом Канье Уэста "Jesus Is King" будет выпущен в воскресенье (29 сентября).

Рэпер предварительно анонсировал запись для фанатов на мероприятии под названием "Jesus Is King: опыт Канье Уэста" вечером 27 сентября. Как предполагалось, новый альбом будет выпущен еще 27 сентября, но этого не состоялось.

Кардашян Уэст позже подтвердила в своей истории в Instagram, что дата релиза была перенесена на два дня "Завтра Канье проводит прослушивание в Чикаго, а затем в воскресенье в Нью-Йорке", - написала она. "Он выпускает альбом в воскресенье. Всего лишь несколько заключительных изменений".

"Jesus Is King: опыт Канье Уэста" - показ фильма под названием "Иисус есть Господь" с воспроизведением отрывков песен с альбома "Jesus Is King". Согласно истории Ким Кардашьян в Instagram, фильм будет показан в кинотеатрах iMAX в октябре.

Слухи о том, что альбом "Jesus Is King" не будет выпущен 27 сентября, потихоньку распространяются по социальных сетях. Репортер New York Times Джо Коскарелли написал в Twitter в начале недели: "Это Канье, так что, кто знает услышим ли мы альбом "Jesus Is King" в пятницу, несмотря на то, что люди в Вайоминге со всех сил пытаются это осуществить".