Новый альбом "Jesus Is King" Канье Уэста выйдет уже в это воскресение

По словам Ким Кардашьян Вест, новый альбом Канье Уэста "Jesus Is King" будет выпущен в воскресенье (29 сентября).

Рэпер предварительно анонсировал запись для фанатов на мероприятии под названием "Jesus Is King: опыт Канье Уэста" вечером 27 сентября. Как предполагалось, новый альбом будет выпущен еще 27 сентября, но этого не состоялось.

Кардашян Уэст позже подтвердила в своей истории в Instagram, что дата релиза была перенесена на два дня "Завтра Канье проводит прослушивание в Чикаго, а затем в воскресенье в Нью-Йорке", - написала она. "Он выпускает альбом в воскресенье. Всего лишь несколько заключительных изменений".

So now @KimKardashian says @kanyewest #JesusIsKing “ will drop on sunday. One can hope.pic.twitter.com/mzhc4t8JVt

— (@Jaydenm2600) 28 сентября 2019 г.