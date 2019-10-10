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Green Day представили полную версию песни "Fire, Ready, Aim" (Видео)

Green Day представили полную версию песни "Fire, Ready, Aim" (Видео)
19:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Пластинка выйдет 7 февраля 2020 года.

Американская панк-рок-группа Green Day, выпустившая ранее клип на песню Father of All из предстоящего альбома, презентовала новую песню - Fire, Ready, Aim.

Это второй сингл новой пластинки под названием "Father of All…", релиз которой запланирован на 7 февраля 2020 года. По словам Green Day, "Fire, Ready, Aim" - это песня "о нашем ежедневном гневе".

В следующем году группа в поддержку релиза отправится в мировой тур.

Группа Green Day была основана более 30 лет назад. Уже в 1994 году она продала 10 млн экземпляров своего второго альбома Dookie (сейчас - 70 млн продаж и 10 млрд аудио- и видео-стримов). У коллектива пять "Грэмми", а в 2015 году его включили в Зал славы рок-н-ролла.

 

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Напомним, что американская панк-рок группа Green Day анонсировала двухлетнее сотрудничество с Национальной хоккейной лигой. Согласно Billboard, Green Day и НХЛ вступили в двухлетнее партнерство. В рамках проекта премьера группы "Огонь, готов, цель" состоялась с участием звезд НХЛ Сидни Кросби и Александра Овечкина.

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Все по теме:

Музыка, Green Day, Сингл, Клип, Новый альбом, Видео, Песня, AIM, Fire, Панк-рок-группа, Father of All, Ready.
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