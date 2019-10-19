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Леди Гага выпускает новую версию своего альбома "Artpop" без R.Kelly

Леди Гага выпускает новую версию своего альбома "Artpop" без R.Kelly
10:13 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф EPA

Новости культуры:Напомним, что рэпер R.Kelly обвиняется в сексуальных домогательствах и распространении детской порнографии.

Американская певица Леди Гага, которая на днях переиздала свой музыкальный альбом "Artpop" 2013 года, исключила из него совместную песню "Do What U Want", записанную со скандальным исполнителем ритм-н-блюза R.Kelly.

Новые виниловые и CD версии альбома "Artpop" выйдут на музыкальный рынок уже 11 ноября, и в них уже исключена композиция Do What U Want".

Отмечается, что старую виниловую версию альбома Леди Гаги все еще можно увидеть на ее официальном сайте, но совместная композиция из обвиняемым музыкантом R.Kelly помечена как "распроданная".

Кроме того, недавно звезда фильма "Звезда родилась" пообещала своим слушателям исключить со всех стриминговых платформ песню "Do What U Want".

Известна дата выхода: появились первые плакаты нового альбома Coldplay (Фото)

Напомним, что 52- летний американский певец R.Kelly обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки, а также распространении детской порнографии.

В начале сентября мужчина получил ордер на арест.

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Леди Гага, R Kelly, ARTPOP, Американская певица.
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