Мистика и магия: Аlina Рash презентовала новый клип (Видео)

Новости культуры:Аlina Рash представила завораживающий клип на песню "Bosorkanya".

Популярная украинская певица Alina Pash презентовала новою видеоработу под названием "Bosorkanya".

Об этом она сообщила своей страничке в Instagram.

Клип получился очень мистическим и местами даже слегка жутковатым.

Певица также пригласила всех желающих посмотреть премьеру клипа под открытым небом, как полноценное кино, в киностудии имени Довженко.

Название клипа "Bosorkanya" и сама видеоработа Alina Pash посвящено ведьмам и колдуньям, то есть женщинам с магическими способностями.

Напомним, ранее певица представила совместную работу с Дмитрием Шуровым (Pianoбой). За эту песню исполнителей обвинили в плагиате.