Шакира сделала поп-версию из известной рок песни Green Day (Видео)

Новости культуры:Теперь рок песня "Basket Case" обрела новое звучание благодаря колумбийской певице Шакире.

Одобрения поп-версии легендарной певицы не пришлось долго ожидать. Лид-вокалист и гитарист панк-рок группы Green Day Билли Джо Армстронг прокомментировал новую аранжировку песни. Напомним, что песня "Basket Case" появилась в альбоме группы "Dookie" еще в 1994 года. "Dookie" был дебютным альбомом и был продан более 20 миллионов копий по всему миру.

Колумбийская певица Шакира поделилась собственной версией в Твиттере, написав: "Я, я в "корзине" с моим продюсером". Затем клип был загружен в Instagram самим Армстронгом, что он сделал с большим энтузиазмом.

В прошлом месяце (26 сентября) было объявлено, что известные поп-исполнительницы Дженнифер Лопес и Шакира выступят в перерыве Супербоула-2020 (Super Bowl) – финального матча Национальной футбольной лиги (NFL).

Лопес и Шакира подтвердили эту новость в Twitter, где Лопес подписала фото: "Это случится". Тем временем Шакира написала в Twitter: "Готовьтесь". Позже пара поделилась совместной фотографией.

Me, being a basket case with my producer… pic.twitter.com/dckXvTy5H5 — (@shakira) 18 октября 2019 г.

Между тем, Green Day недавно (10 октября) представил сингл "Fire, Ready, Aim", новую песню из нового альбома "Father of All…". Также известно, что песня служит основной темой для игр Национальной хоккейной лиги в среду.

Green Day выпустят свой альбом "Father Of All..." 7 февраля 2020 года, а в следующем году они отправятся в тур Mela Tour с Weezer и Fall Out Boy.