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Наконец-то дождались: новый трек Coldplay "Orphans" (Видео)

Наконец-то дождались: новый трек Coldplay "Orphans" (Видео)
17:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Новый клип Coldplay буквально переворачивают вещи с ног на голову.

Coldplay представили новое видео "Orphans". Как было известно песня является одним из двух новых треков, которые вскоре представит группа. В клипе "Orphans" Coldplay буквально переворачивают все с ног на голову, когда они начинают выступать в вращающейся комнате.

В четверг, 22 ноября, выйдет продолжение альбома "A Head Full of Dreams", который был выпущен еще в 2015 году. Предстоящий альбом разделен на разделы "Sunrise" и "Sunset".

В преддверии премьеры новых синглов Крис Мартин рассказал о том, как плюсы и минусы повседневной жизни и мировой политики сформировали их новый альбом "Everyday Life". 

"Все дело в том, чтобы просто быть человеком", - сказал фронтмен Крис Мартин. "Каждый день великолепен, и каждый день может быть ужасным ...". "[Альбом] - это наша реакция на воспринимаемый негатив, который повсюду. И много проблем, но так же много позитива и так много прекрасного в жизни. В каком-то смысле, это просто попытка понять вещи, сказать, что мы чувствуем и что видим".

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Напомним, что по всему миру появились интересные постеры предстоящего "экспериментального" альбома Colplday. Такие плакаты уже были замечены в Берлине, Гонконге, Мадриде, Мюнхене и Сиднее.  Первый постер появился в Сан-Паулу, который был вывешен, а затем быстро снят. Фанаты предполагают, что он был случайно выставлен заранее. 

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Все по теме:

Альбом, Сингл, Видео, Крис Мартин, Coldplay, Песня, Группа, A Head Full Of Dreams, Orphans.
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