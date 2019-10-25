Наконец-то дождались: новый трек Coldplay "Orphans" (Видео)

Новости культуры:Новый клип Coldplay буквально переворачивают вещи с ног на голову.

Coldplay представили новое видео "Orphans". Как было известно песня является одним из двух новых треков, которые вскоре представит группа. В клипе "Orphans" Coldplay буквально переворачивают все с ног на голову, когда они начинают выступать в вращающейся комнате.

В четверг, 22 ноября, выйдет продолжение альбома "A Head Full of Dreams", который был выпущен еще в 2015 году. Предстоящий альбом разделен на разделы "Sunrise" и "Sunset".

В преддверии премьеры новых синглов Крис Мартин рассказал о том, как плюсы и минусы повседневной жизни и мировой политики сформировали их новый альбом "Everyday Life".

"Все дело в том, чтобы просто быть человеком", - сказал фронтмен Крис Мартин. "Каждый день великолепен, и каждый день может быть ужасным ...". "[Альбом] - это наша реакция на воспринимаемый негатив, который повсюду. И много проблем, но так же много позитива и так много прекрасного в жизни. В каком-то смысле, это просто попытка понять вещи, сказать, что мы чувствуем и что видим".

Напомним, что по всему миру появились интересные постеры предстоящего "экспериментального" альбома Colplday. Такие плакаты уже были замечены в Берлине, Гонконге, Мадриде, Мюнхене и Сиднее. Первый постер появился в Сан-Паулу, который был вывешен, а затем быстро снят. Фанаты предполагают, что он был случайно выставлен заранее.