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Суббота, 16.11.2019
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Гришковец выпустил песню, посвященную репрессиям в России (Видео)

Гришковец выпустил песню, посвященную репрессиям в России (Видео)
08:52 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Российский актер Евгений Гришковец представил совместную песню с группой "Бигуди".

Российский писатель, актер и режиссер Евгений Гришковец впервые за семь лет совместно с группой "Бигуди" выпустили клип на песню "Письмо другу", а в декабре выпустят новый мини-альбом "Кто здесь помнит нас?".

"Сейчас в России снова проявляется огромное сочувствие к тем, кто осужден и сидит в тюрьмах, или тем, кто находится под следствием. Речь идет не о воришках-карманниках, не о мелких жуликах или каких-то наркодилерах. Я говорю о совершенно других людях. Сейчас в тюрьмах находится огромное количество честных людей с безупречной биографией. Это те, кто необходимы обществу как в профессиональном, так и в человеческом смысле. Но они сейчас сидят по тюрьмам, по колониям или по СИЗО. Это люди, которые занимали серьезные должности в госкорпорациях. Или это мэры каких-то городов. Или это крупные бизнесмены. В этом смысле в стране по сути дела происходят репрессии.

Это явление, на мой взгляд, последних трех лет нашей новейшей истории. Хотя ясно, что просто есть некие силы, - лично для меня они никем не персонифицированы - которые при желании могут забрать себе любую должность, убрав с нее через арест любого человека. Они могу отжать любой бизнес. А могут, если им нравится место мэра в каком-то городе или кресло министра в каком-нибудь министерстве, через арест, через обвинение во взятке убрать человека, поставить на это место своего. Я уж даже не говорю про историю Кирилла Серебренникова или тех людей, которые сейчас получают очень жестокие наказания за участие в митингах", - сказал Гришковец.

Напомним, в декабре 2002 года Гришковец записал совместно с группой "Бигуди" первый музыкальный альбом "Сейчас". В дальнейшем были записаны еще три альбома.

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"Я петь не умею. Не то чтобы не умею, а совсем не пою. Мне нравится, как поют другие, и самому хотелось бы петь. Но и первый, и второй альбомы с "Бигуди" - это как раз голос непоющего человека, который может (я так надеюсь, во всяком случае, меня эти две пластинки сильно успокаивают)… может успокоить еще не одну тысячу человек из тех, которые хотят петь, но петь никогда не смогут. Не потому, что это никому не надо, а потому, что нет голоса, слуха и так далее", - сказал тогда российский актер Евгений Гришковец.

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Россия, Видео, Дмитрий Бабак, Репрессия, Евгений Гришковец, Репрессии в России, Письмо другу, Кто здесь помнит нас?, Бигуди.
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