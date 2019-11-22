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Олег Винник представил новый хит "Безумная Любовь" в стиле 80-х (Видео)

Олег Винник представил новый хит "Безумная Любовь" в стиле 80-х (Видео)
18:51 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Песня станет заглавной в туре 2020, который начнется концертным марафоном по городам Украины ко Дню влюбленных и празднику весны.

Популярный украинский певец Олег Винник, который ранее в песне "Наталя-Наталі" посоветовал хорошее "лекарство" от интернет-зависимости, презентовал новую композицию "Безумная Любовь".

В композиции можно услышать отголоски эстетики 80-х: уверенный танцевальный ритм и романтический надрыв.

"Сегодня любовь стала безумной: холодной, жестокой, циничной, быстротечной. Оглядываясь вокруг, что мы имеем? – страсть, агрессия, поиск собственной выгоды…", - прокомментировал новую работу артист.

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Песня "Безумная Любовь" станет заглавной в туре 2020, который начнется концертным марафоном по городам Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.

Напомним, что 9 ноября любимчик женской половины Украины и не только опубликовал в личный аккаунт Instagram две фотографии. На фото популярный певец играет на барабанах. Свой пост Оле Винник подписал просто и доступно: "В перерывах между съемками некогда скучать". И это действительно так.

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Все по теме:

Премьера, Сингл, Клип, Песня, Певец, Украинский певец, Олег Винник, Безумная Любовь.
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