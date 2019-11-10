Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя
Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя
Местные выборы в Украине могут состояться раньше осени 2020 года
Местные выборы в Украине могут состояться раньше осени 2020 года
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Кожаное платье и заслуженная награда: Шарлиз Терон на American Cinematheque Award (Фото)
Кожаное платье и заслуженная награда: Шарлиз Терон на American Cinematheque Award (Фото)

И даже так умеет: Олег Винник продемонстрировал уникальное умение (Фото)

И даже так умеет: Олег Винник продемонстрировал уникальное умение (Фото)
15:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Вот значит так развлекается любимчик женской аудитории во время перерыва между съемками.

Популярный украинский певец, который принял участие в российской акции, 26 сентября этого года попал в базу сайта "Миротворец" из-за съемки в проекте "Всем мир 519", в котором также участвовали и российские знаменитости.

Совсем недавно Олег Винник удивил фанатов своим умением. 

Вчера, 9 ноября, любимчик женской половины Украины и не только опубликовал в личный аккаунт Instagram две фотографии. На фото популярный певец играет на барабанах. Свой пост Оле Винник подписал просто и доступно: "В перерывах между съемками некогда скучать". И это действительно так.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Смысл во всем: представлен "Земной" альбом Артема Пивоварова (Видео)

Фанаты Олега Винника начали сразу же комментировать пост: "Мы любим тебя!", "Фото классные!", "Жду новый год только из-за того, чтобы посмотреть ваши новогодние концерты".

Напомним, что известный украинский телеведущий Сергей Притула поделился новым снимком с семьей. Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула нечасто балует поклонников семейными снимками. Однако на этот раз шоумен решил сделать исключение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фото, Миротворец, Украинский певец, Сайт "Миротворец", Олег Винник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
04 На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
05 На Луне обнаружено странное вещество (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент Боливии объявил внеочередные выборы
Президент Боливии объявил внеочередные выборы
У Зеленского рассказали, когда рассмотрят отставку Яременко
Когда рассмотрят отставку Яременко
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь