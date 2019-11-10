И даже так умеет: Олег Винник продемонстрировал уникальное умение (Фото)

Новости шоу бизнеса:Вот значит так развлекается любимчик женской аудитории во время перерыва между съемками.

Популярный украинский певец, который принял участие в российской акции, 26 сентября этого года попал в базу сайта "Миротворец" из-за съемки в проекте "Всем мир 519", в котором также участвовали и российские знаменитости.

Совсем недавно Олег Винник удивил фанатов своим умением.

Вчера, 9 ноября, любимчик женской половины Украины и не только опубликовал в личный аккаунт Instagram две фотографии. На фото популярный певец играет на барабанах. Свой пост Оле Винник подписал просто и доступно: "В перерывах между съемками некогда скучать". И это действительно так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 9 Ноя 2019 в 6:18 PST

Фанаты Олега Винника начали сразу же комментировать пост: "Мы любим тебя!", "Фото классные!", "Жду новый год только из-за того, чтобы посмотреть ваши новогодние концерты".

Напомним, что известный украинский телеведущий Сергей Притула поделился новым снимком с семьей. Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула нечасто балует поклонников семейными снимками. Однако на этот раз шоумен решил сделать исключение.