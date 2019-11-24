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Rammstein анонсировал экстраординарный клип "Frau & Mann" с Лободой (Видео)

Rammstein анонсировал экстраординарный клип "Frau & Mann" с Лободой (Видео)
15:38 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Instagram

Новости культуры:По сюжету героиня Лободы провинилась на производстве, и ее вызвал начальник.

Украинская певица Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна.

Группа Lindemann, состоящая из вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена, в субботу, 23 ноября, презентовала новый клип на песню Frau & Mann, в котором Светлана Лобода сыграла одну из основных ролей. На кадрах украинская певица предстала в роли работницы фабрики в синем халате и косынке.

По сюжету героиня Лободы провинилась на производстве, и ее вызвал начальник, испытывающий симпатию. На самом деле, героиня приходится женой его брату - вернувшемуся с орбиты космонавту. В конце все герои встречаются за семейным ужином.

Роль космонавта исполнил второй участник Lindemann - шведский музыкант Петер Тэгтгрен. Песня Frau & Mann (Женщина и мужчина) является заглавной в одноименном альбоме 2019 года проекта Lindemann.

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Напомним, что артистка появилась на постере нового клипа группы Rammstein, чем спровоцировала предположения об отношениях с фронтменом коллектива. На днях участник рок-группы Rammstein Петер Тегтрен похвастался постером к новому клипу Frau & Mann ("женщина и мужчина").

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Все по теме:

Музыка, Rammstein, Премьера, Клип, Песня, Трек, Светлана Лобода, Бэкстейдж.
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