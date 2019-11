Post Malone и Оззи Осборн вживую исполнили совместную песню "Take What You Want" (Видео)

Новости культуры:Британский рок-музыкант Оззи Осборн не прекращает удивлять.

В начале этого месяца создатель культовой группы "Black Sabbath" Оззи Осборн представил первую за девять лет сольную песню под названием "Under the Graveyard", а в пятницу, 22 ноября, порадовал поклонников еще одной новинкой "Straight To Hell".

Напомним, что обе песни войдут в новый альбом "Ordinary Man", релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.

Так вчера, 22 ноября, рок-музыкант впервые в этом году вышел на сцену и исполнил совместную песню с Post Malone. Его неожиданное появление на концерте Post Malone в Лос-Анджелесе произвело настоящий фурор.

Напомним, что на 47-й ежегодной церемонии American Music Awards, которая состоится 24 ноября 2019 года в Лос - Анджелесе, будут известны имена наиболее популярных исполнителей 2019 года. Как известно, Post Malone получил наибольшее количество номинаций среди всех других артистов в семи номинациях.

На сцене ежегодной американской музыкальной премии 70-летний рок-певец собирается присоединиться к Post Malone и Трэвису Скотту. Уже в это воскресенье, 24 ноября, зажигательное трио исполнит совместный хит трио "Take What You Want". Но кажется, что пара Оззи Осборн и Post Malone не смогла дождаться выходных: Оззи неожиданно присоединился к звезде на сцене вчера вечером, 21 ноября.