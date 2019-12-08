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Помним до сих пор: самые известные хиты звезды The Beatles Джона Леннона (Видео)

Помним до сих пор: самые известные хиты звезды The Beatles Джона Леннона (Видео)
14:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:8 декабря 1980 года в Нью-Йорке был убит легендарный британский рок-музыкант Джон Леннон.

Участник культовой группы The Beatles оставил после своей гибели невероятное творческое наследие, которое поклонники берегут до сих пор.

Британский музыкант имел большие успехи не только в музыкальной индустрии. Ярые поклонники Леннона знают, что он в свое время был выдающимся поэтом, художником и писателем. Перспективный британец и его коллеги начали целую эпоху в современной музыке, создав в 1959 году группа The Beatles.

В мире существует мало людей, которые не знакомы с творчеством британских сердцеедов. Песни Don't Let Me Down, A Day In The Life и много других загружались в миллионы плейлистов и компакт-дисков у всех поклонников.

 Самые известные хиты Джона Леннона в составе группы The Beatles, которые мы помним до сих пор:

The Beatles – Don't Let Me Down

 

The Beatles – A Day In The Life

 

 

The Beatles – Hello, Goodbye

 

 

The Beatles – We Can Work it Out

 

The Beatles – I Want To Hold Your Hand

Пол Маккартни рассказал, что часто разговаривает с Джоном Ленноном во сне

 Хоть Джон Леннон отличался не только гениальными композициями, но и резкими заявлениями относительно политики и религии, его продолжали боготворить. Женщины и девушки не могли поверить, что четверо исполнителей – Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр – поют о любви и боли! Ведь до этого мало кто из музыкантов решался окрылять эмоции, которые царят в сердцах мужчин.

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Музыка, The Beatles, Джон Леннон, Музыкант, Песни, Хит.
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