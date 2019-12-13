UPark Festival 2020: даты проведения музыкального фестиваля в Киеве

Новости культуры:Локацией второй год подряд станет Sky Family Park.

Киевский музыкальный фестиваль UPark объявил даты проведения на 2020 год. Как сообщают организаторы, будущим летом он пройдет с 21 по 23 июля на территории столичного Sky Family Park.

"Самая крутая фестивальная вечеринка лета возвращается. Добавь в календарь 21-23 июля и приготовься. Будет вдвое громче, ярче и масштабнее", - говорится в сообщении.

В прошлом году киевский фестиваль UPark проходил с 16 по 18 июля. Локацией впервые стала площадка Sky Family Park у открытого бассейна площадью 1500 кв. м. Фестивалю пришлось вернуть деньги за билеты из-за отмены выступления The Prodigy, причиной которой стала смерть вокалиста группы Кита Флинта.

Напомним, что музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который уже в пятый раз прогремит в 2020 году, назвал главных хедлайнеров события. Так, главными музыкантами праздника станут британская группа Alt-J и скандальный американский хип-хоп исполнитель A$AP Rocky, который в этом году из-за ареста не смог приехать на событие в Киеве.