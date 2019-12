Селена Гомес презентовала трейлер с трек-листом будущего альбома (Видео)

После длительного перерыва певица Селена Гомес выпустила сразу две новых работы, анонсировала выход нового альбома, а сейчас опубликовала трейлер с трек-листом будущей пластинки.

Пластинка увидит свет 10 января 2020 года. Судя по ролику альбом будет называться Rare и в него войдут 13 песен, в том числе совместные работы с Kid Cudi и 6lack. Фоном проморолика служат фрагменты новых песен.

Трек-лист альбома:

Rare

Dance Again

Look at Her Now

Lose You to Love Me

Ring

Vulnerable

People You Know

Let Me Get Me

Crowded Room (feat. 6Lack)

Kinda Crazy

Fun

Cut You Off