Селена Гомес презентовала трейлер с трек-листом будущего альбома (Видео)

Новости культуры:Пластинка увидит свет 10 января 2020 года.

После длительного перерыва певица Селена Гомес выпустила сразу две новых работы, анонсировала выход нового альбома, а сейчас опубликовала трейлер с трек-листом будущей пластинки.

Пластинка увидит свет 10 января 2020 года. Судя по ролику альбом будет называться Rare и в него войдут 13 песен, в том числе совместные работы с Kid Cudi и 6lack. Фоном проморолика служат фрагменты новых песен.

Трек-лист альбома:

Rare Dance Again Look at Her Now Lose You to Love Me Ring Vulnerable People You Know Let Me Get Me Crowded Room (feat. 6Lack) Kinda Crazy Fun Cut You Off А Sweeter Place (feat. Kid Cudi)

Отметим, что за последние годы Селена Гомес пережила борьбу с волчанкой, пересадку почки, несколько болезненных разрывов с бойфрендами и нервный срыв. По словам самой исполнительницы, все эти события нашли отражение в ее новых песнях.