Селена Гомес презентовала трейлер с трек-листом будущего альбома (Видео)

После длительного перерыва певица Селена Гомес выпустила сразу две новых работы, анонсировала выход нового альбома, а сейчас опубликовала трейлер с трек-листом будущей пластинки.
Пластинка увидит свет 10 января 2020 года. Судя по ролику альбом будет называться Rare и в него войдут 13 песен, в том числе совместные работы с Kid Cudi и 6lack. Фоном проморолика служат фрагменты новых песен.
Трек-лист альбома:
Rare
Dance Again
Look at Her Now
Lose You to Love Me
Ring
Vulnerable
People You Know
Let Me Get Me
Crowded Room (feat. 6Lack)
Kinda Crazy
Fun
Cut You Off
А Sweeter Place (feat. Kid Cudi)
Отметим, что за последние годы Селена Гомес пережила борьбу с волчанкой, пересадку почки, несколько болезненных разрывов с бойфрендами и нервный срыв. По словам самой исполнительницы, все эти события нашли отражение в ее новых песнях.