Зарядись настроением: Julik презентовал танцевальную песню "Вино" (Видео)

Новости культуры:Композиция войдет в новый альбом артиста.

Экс-участник группы Dzidzio, диджей Julik, который ранее поднял тему мотивации в песне "Не зупиняйся", после длительной паузы возвращается с новым музыкальным звучанием. Все это время артист работал над созданием альбома, и представленный трек "Вино" будет одним из первых в нем.

В песне описана история человека, которому вино помогло открыть эмоции и настроиться на хороший вечер.

"На самом деле, посыл трека, кардинально другой, он не пропагандирует алкоголизм! Он состоит в том, что иногда нужно уметь отбросить все проблемы, зарядиться позитивным настроением и быть открытым", - рассказал музыкант.

Напомним, что украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана Отмена", презентовала новую песню "Рецепт салата невеста" и яркий клип. Премьера видео состоялась 13 декабря на YouTube-канале исполнительницы. "Рецепт салата невеста – это типичная семейная картинка, которая уже воспетая в куплете песни "Вільна каса", где бабушку бесит, что девушка сидит без дела, не имеет мужа, в 23 не родила.