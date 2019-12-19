Нео-поп группа "Бамбинтон" выпустила клип на песню "Танцуй-танцуй" (Видео)

Новости культуры:Группа "Бамбинтон" выпустила новый клип "Танцуй-танцуй", которая попадет в грядущий студийный альбом.

Украинская нео-поп группа "Бамбинтон" выпустила новый клип "Танцуй-танцуй", которая попадет в грядущий студийный альбом. Срежиссировал видео Александр Шурубура в одном из павильонов киностудии имени Довженко. Клип доступен для просмотра на официальном YouTube-канале группы.

В качестве вдохновения была выбрана нетривиальная для "Бамбинтона" вещь - рассказ Льва Толстого "Крейцерова соната", в котором идет речь о романе замужней девушки и учителя музыки.

"Когда вспыхивает страсть, есть ли смысл ей противиться. И какую боль она принесет? Эта песня является отражением переживаний последних лет. Как и всегда, под маской нарочитой трешовости скрываются жизненно важные вещи. Их не нужно понимать, их нужно прочувствовать. Символ этого клипа - скрипка. Тревога все нарастает, а мы продолжаем танцевать, потому что мы еще живые", - так Евгений Триплов объясняет смысл новой работы.

"Бамбинтон" - украинская группа, основанная в 2017 году в Киеве Анастасией Лисицыной. Сингл группы "Зая" собрал 26 миллионов просмотров на YouTube.

Недавно группа стала триумфатором престижной ежегодной музыкальной премии Центральной Азии Eurasian Music Awards. Евгений Триплов и Анастасия Лисицына получили награду в номинации "Прорыв Евразии", что еще больше укрепило влияние музыкантов за рубежом после первой волны огромной популярности в Китае.