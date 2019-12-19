Скачать
Четверг, 19.12.2019
В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением
Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
"Аватар 2": режиссер Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела
"Аватар 2": Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела

Нео-поп группа "Бамбинтон" выпустила клип на песню "Танцуй-танцуй" (Видео)

Нео-поп группа "Бамбинтон" выпустила клип на песню "Танцуй-танцуй" (Видео)
21:39 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:Группа "Бамбинтон" выпустила новый клип "Танцуй-танцуй", которая попадет в грядущий студийный альбом.

Украинская нео-поп группа "Бамбинтон" выпустила новый клип "Танцуй-танцуй", которая попадет в грядущий студийный альбом. Срежиссировал видео Александр Шурубура в одном из павильонов киностудии имени Довженко. Клип доступен для просмотра на официальном YouTube-канале группы.

В качестве вдохновения была выбрана нетривиальная для "Бамбинтона" вещь - рассказ Льва Толстого "Крейцерова соната", в котором идет речь о романе замужней девушки и учителя музыки.

"Когда вспыхивает страсть, есть ли смысл ей противиться. И какую боль она принесет? Эта песня является отражением переживаний последних лет. Как и всегда, под маской нарочитой трешовости скрываются жизненно важные вещи. Их не нужно понимать, их нужно прочувствовать. Символ этого клипа - скрипка. Тревога все нарастает, а мы продолжаем танцевать, потому что мы еще живые", - так Евгений Триплов объясняет смысл новой работы.

Невероятная палитра красок: вышел новый клип Артема Пивоварова на песню "Дом" (Видео)

"Бамбинтон" - украинская группа, основанная в 2017 году в Киеве Анастасией Лисицыной. Сингл группы "Зая" собрал 26 миллионов просмотров на YouTube.

Недавно группа стала триумфатором престижной ежегодной музыкальной премии Центральной Азии Eurasian Music Awards. Евгений Триплов и Анастасия Лисицына получили награду в номинации "Прорыв Евразии", что еще больше укрепило влияние музыкантов за рубежом после первой волны огромной популярности в Китае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Группа, Бамбинтон, Танцуй-танцуй.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие лекарства больше всего опасны для печени
02 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
03 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
04 Маникюр 2020: нежный и женственный дизайн с пудрой (Фото)
05 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
Сбегает в океан: ледник Купол Вавилова с рекордной скоростью растает (Видео)
Сбегает в океан: ледник Купол Вавилова с рекордной скоростью растает (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь