Эд Ширан презентовал романтический клип на песню "Put It All On Me" (Видео)

Новости культуры:Популярный британский певец выпустил музыкальное видео, в котором рассказал 15 историй любви, не минуя и свою личную жизнь. Новый клип был опубликован 22 декабря на официальном ютуб-канале певца. Видео будто бы состоит из минифильмов, в которых влюбленные разных национальностей и возраста танцуют вдвоем. А снизу ролика идут субтитры, в которых кратко рассказывается об истории жизни этих двух людей. К примеру, "Мы встретили пару в Австралии во время их медового месяца. Мы спросили, не хотят ли они станцевать (на камеру пара начинает танцевать). Стефани и Тайсон, женаты 2 недели". Все 15 историй очень трогательны. В видео можно увидеть даже легкий и зажигательный танец супругов, которые сыграли свадьбу 49 лет назад, а также показана жизнь однополых пар. Не остался незамеченным: Лин-Мануэль Миранда создал трек для "Звездных войн" Интересно то, что Эд Ширан в конце рассказал о своих отношениях с женой Черри Сиборн, с которой он тайно женился в январе 2019 года. Как известно, пара познакомилась в школе, но их отношения начали развиваться только с 2015 года. Перейти на Главную страницу