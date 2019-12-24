Группа "Бумбокс" обнародовала один клип к двум песням (Видео)

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Популярная группа "Бумбокс" поразила своих поклонников. Впервые за свою историю коллектив решил создать один клип к двум кардинально разным песням. Андрей Хлывнюк рассказал, в чем особенность ролика "Твій номер / Плющ" и как создалась такая идея.

"Бумбокс" решил не привлекать к ролику "Твій номер / Плющ" актеров или сложные декорации, создав "самый быстрый" из клипов группы.

"Возьмите несколько десятков колонок, не пожалейте денег на ковры, пригоните интересные машины с вашего автопарка или те, что в принципе ездят, арендуйте теплый павильон, наймите повара, который умеет готовить лагман, попробуйте пародировать самих себя и свяжитесь с пропащими – тогда вы поймете, как снимали "самый быстрый" из клипов "Бумбокса". Почему самый быстрый? С момента принятия решения снять клип и до его выхода прошло всего 20 дней. На самом деле даже меньше, потому что снят был не один клип, а два", – рассказал Андрей Хлывнюк.

Идея создать двойной клип принадлежала продюсеру Алексею Согомонову. А вот воплотить неординарный замысел взялся режиссер Стас Гуренко, который предложил снимать видео одним кадром. 12 ковров, 56 любителей острых ощущений, более 100 световых приборов и музыкальные инструменты, а также 200-литровая бочка – это все, что понадобилось для создания новой видеоработы "Бумбокса".

Интересно, что сам Андрей Хлывнюк сначала не понимал, как можно воплотить идею клипа, ведь авторам ролика пришлось совместить две кардинально разные песни с нового альбома "Тайный код: Рубикон". Однако артист все же решил поэкспериментировать. Что из этого получилось – смотрите в видео "Бумбокса".