Группа KAZKA представили новый хит "Випадок?" (Видео)

Новости культуры:Видео с песней "Випадок?" начинается с нарезки архивных кадров, на которых изображена солистка KAZKA Александра Зарецкая.

Сегодня, 27 декабря, группа KAZKA презентует свой второй студийный альбом NIRVANA.

Музыканты представили новый хит с альбома – песню под названием "Випадок?".

В подписи представители группы вспомнили, как изначально обещали рассказывать в песнях искренние истории, быть настоящими, не прятать чувства.

"Ох и влетело нам за это обещание! Но, оглядываясь назад, мы понимаем: история группы "KAZKA" – не случай, не воля капризных звезд. Мы нашли свой голос, нашли своих людей, и о том, что волнует нас, будем петь, пока звучит музыка. А каждого из вас просим верить в свою историю! Все мы талантливые, яркие, разные. Все стоят быть услышанными. И будем, обязательно!" – говорится в видео.

Ранее группа уже представила своих 5 новых хитов с альбома NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", "Колишні" и "Грай".