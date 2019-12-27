В канун Нового года: Монатик выпустил новый миниальбом

Название четвертого студийного альбома исполнителя метко описывает его творческий путь в этом году. Монатику удалось воплотить свою заветную мечту – в первый день лета артист собрал самую большую концертную площадку Украины НСК "Олимпийский", поразив невиданным современным шоу.
Кроме того, в рамках всемирного тура "LOVE IT Ритм" он посетил более 20 стран и стал первым отечественным артистом, которому удалось презентовать свою программу на инновационном площадке столицы Великобритании – Indigo at the О2. В день концерта был объявлен sold out.
Монатик также стал первым певцом из стран СНГ, которого пригласили в офис глобальной радиостанции Apple Music и Beats 1 в Лос-Анджелесе.
Так, исполнитель решил не останавливаться на достигнутом и войти в новый творческий год с украиноязычными синглами.
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Подарки от нашей команды не заканчиваются. Специально для Вас, мы выпустили EP из песен, которые в течении, почти, двух лет Вы ждали и спрашивали о них. Работы с #ГолосДіти #Батькам і #Краса, ну и конечно же #СвятоНаближається !!! 13 минут о главном и важном. Этот год для #MonaTeam был несказанно плодотворным. НСК Олимпийский( который можно посмотреть в YouTube) мировой тур, альбом #LoveItРитм и много чего прекрасного и долгожданного. Мы получили массу прекрасных эмоций и воспоминаний, которыми делимся с Вами! С наступающими. Любви Вам и Ритма. #MadeWithLoveAndRhythm cover by @oleg_zomo
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Подарки от нашей команды не заканчиваются. Специально для Вас, мы выпустили EP из песен, которые в течении, почти, двух лет Вы ждали и спрашивали о них. Работы с #ГолосДіти #Батькам і #Краса, ну и конечно же #СвятоНаближається !!! 13 минут о главном и важном. Этот год для #MonaTeam был несказанно плодотворным. НСК Олимпийский( который можно посмотреть в YouTube) мировой тур, альбом #LoveItРитм и много чего прекрасного и долгожданного. Мы получили массу прекрасных эмоций и воспоминаний, которыми делимся с Вами! С наступающими. Любви Вам и Ритма. #MadeWithLoveAndRhythm cover by @oleg_zomo
Подарки от нашей команды не заканчиваются. Специально для Вас мы выпустили EP из песен, которых вы ждали в течение двух лет.Мы получили массу прекрасных эмоций и воспоминаний, которыми делимся с Вами, - презентовал миниальбом Монатик на личной странице в Инстаграме.
В состав альбома вошли четыре композиции: "Мріяти не шкідливо", "Свято наближається", "Батькам", "Краса".