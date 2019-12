В канун Нового года: Монатик выпустил новый миниальбом

Новости культуры:Сегодня, 27 декабря, состоялся релиз четырех украиноязычных треков, вошедших в альбом "Мріяти не шкідливо".

Название четвертого студийного альбома исполнителя метко описывает его творческий путь в этом году. Монатику удалось воплотить свою заветную мечту – в первый день лета артист собрал самую большую концертную площадку Украины НСК "Олимпийский", поразив невиданным современным шоу.

Кроме того, в рамках всемирного тура "LOVE IT Ритм" он посетил более 20 стран и стал первым отечественным артистом, которому удалось презентовать свою программу на инновационном площадке столицы Великобритании – Indigo at the О2. В день концерта был объявлен sold out.

Монатик также стал первым певцом из стран СНГ, которого пригласили в офис глобальной радиостанции Apple Music и Beats 1 в Лос-Анджелесе.

Так, исполнитель решил не останавливаться на достигнутом и войти в новый творческий год с украиноязычными синглами.

Подарки от нашей команды не заканчиваются. Специально для Вас мы выпустили EP из песен, которых вы ждали в течение двух лет.Мы получили массу прекрасных эмоций и воспоминаний, которыми делимся с Вами, - презентовал миниальбом Монатик на личной странице в Инстаграме.

В состав альбома вошли четыре композиции: "Мріяти не шкідливо", "Свято наближається", "Батькам", "Краса".