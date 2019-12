"Голос країни 10": известен третий звездный тренер проекта (Видео)

View this post on Instagram

Вау! @monatik_official став тренером десятого ювілейного сезону шоу #голоскраїни Дивись перший випуск проекту вже з 19 січня на @1plus1_ua. Новина про це з’явилась у офіційному акаунті телеканалу 1+1 в одній з найпопулярніших соцмереж TikTok. Будь в тренді – за посиланням в сторіз приєднуйся до офіційної сторінки і ти #голоскраїни10 #битваепохи