"Голос країни 10": известен третий звездный тренер проекта (Видео)

Новости культуры:Новым членом жюри песенного проекта "Голос страны - 10" стал Monatik.

Новым звездным тренером для будущих участников песенного конкурса "Голос страны - 10" стал популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик.

Об этом сообщили на официальной странице проекта в Instagram с ссылкой на аккаунт телеканала "1+1" одного из самых популярных соцсетей TikTok: "Вау! @monatik_official став тренером десятого ювілейного сезону шоу #голоскраїни. Дивись перший випуск проекту вже з 19 січня".

Дмитрий Монатик поделился своей надеждой на победу в юбилейном сезоне, а также рассказал о своих ожиданиях на слепых прослушиваниях: "Я очень ждал 10 юбилейный сезон проекта "Голос країни". Он будет взрывным и незабываемым. Искренне убежден, это будет грандиозно, ведь зрителей ждет главная битва эпохи, битва поколений, экспериментаторов, мечтателей и талантов. Я хочу собрать команду настоящих ритмоловов, чтобы создавать, коллаборировать и радовать слушателя любимыми треками в свойственном именно нам прочтении. Это участники, с которыми я готов идти до победы, и я верю в каждого из них. Время, работа и их горящие глаза покажут, кто дойдет до прямых эфиров и до финала. Сейчас они для меня все одинаково ценны, и с каждым из них я хочу поработать".

Напомним, что свое участие в проекте уже подтвердили украинская певица Тина Кароль и молдавский артист Дан Балан. Вокальное телешоу начнется 19 января 2020 года.