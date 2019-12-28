"Кино" записали новую версию песни "Троллейбуса" с вокалом Цоя (Видео)

В преддверии концертов в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году участники "Кино" записали новую версию песни "Троллейбус" с вокалом Виктора Цоя. Видео с кадрами из петербургской студии "Добролет" появилось на канале группы в YouTube. В записи трека приняли участие гитарист Юрий Каспарян и басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. Место за ударными занял участник проекта "Симфоническое кино" Олег Шунцов, за клавишами - композитор Игорь Вдовин, еще одну партию гитары исполнил гитарист группы "Тараканы" Дмитрий Кежватов. Вокальную партию музыканты заменили голосом Виктора Цоя с альбома "Последний герой". Насколько известно, Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров записали трек на инструментах времен "Кино". Что же касается предстоящих шоу, они станут первыми со дня смерти фронтмена и распада группы в 1990 году.