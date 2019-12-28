Скачать
Суббота, 28.12.2019

"Кино" записали новую версию песни "Троллейбуса" с вокалом Цоя (Видео)

В преддверии концертов в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году участники "Кино" записали новую версию песни "Троллейбус" с вокалом Виктора Цоя.  Видео с кадрами из петербургской студии "Добролет" появилось на канале группы в YouTube. В записи трека приняли участие гитарист Юрий Каспарян и басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. Место за ударными занял участник проекта "Симфоническое кино" Олег Шунцов, за клавишами - композитор Игорь Вдовин, еще одну партию гитары исполнил гитарист группы "Тараканы" Дмитрий Кежватов. Вокальную партию музыканты заменили голосом Виктора Цоя с альбома "Последний герой". Насколько известно, Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров записали трек на инструментах времен "Кино". Что же касается предстоящих шоу, они станут первыми со дня смерти фронтмена и распада группы в 1990 году.
apostrophe.ua
Фото: Скриншот
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Кино, Клип, Песни, Группа ''Кино''.
12:51 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь