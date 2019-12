Путь к триумфу: как Элина Иващенко шла к победе на "Х-Факторе" (Видео)

Новости культуры:Элина Иващенко одержала победу в 10 сезоне вокального шоу "Х-Фактор".

Главный кубок "Х-фактора" завоевала 17-летняя Элина Иващенко. Участница еженедельно поражала зрителей и судей своим невероятным голосом, на сцене шоу она выполняла самые разнообразные хиты: от Тины Кароль до Demi Lovato.

Участница "Х-фактора" 10 сезон из команды Игоря Кондратюка в категории "Девушки" – Элина Иващенко – с каждым выходом на сцену влюбляла в себя зрителей. Юная певица прошла довольно сложный путь на проекте. Журналисты LifeStye24 решили показать, как победители шоу постепенно завоевывали главный кубок, поражая всех в каждом выступлении.

Х-фактор смотреть онлайн – 1 выступление Элины Иващенко

Девушка впервые появилась в шоу "Х-фактор" на 5 кастинге 10 сезона. Тогда жюри проекта были поражены голосом 17-летней девочки Элины Иващенко. На сцене проекта девушка исполнила известную песню Demi Lovato – "Stone Cold".

Х-фактор смотреть онлайн – 2 выступление Элины Иващенко

На втором этапе – уже в тренировочном лагере Элина спела композицию Mariah Carey – "Without You", которая с легкостью провела ее к следующему этапу проекта.

Х-фактор смотреть онлайн – 3 выступление Элины Иващенко

На третьем этапе тренировочного лагеря Элине Иващенко пришлось выходить на сцену шоу "Х-фактор" последней. Но голосистая участница настолько заворожила своим исполнением членов жюри, что Игорь Кондратюк просто не смог отправить девушку домой. Тогда конкурсантка спела песню Максима Фадеева "Танцы на стеклах".

Х-фактор смотреть онлайн – 4 выступление Элины Иващенко

Уже на первом прямом эфире "Х-фактора" талантливая Элина Иващенко спела "бессмертную" песню группы Кино – "Кукушка", которой очаровала всех.

Х-фактор смотреть онлайн – 5 выступление Элины Иващенко

А на втором прямом эфире Элина должна была раскрыть свой танцевальный талант. Но за день до выступления молодая артистка сильно травмировала ногу и попала в больницу. Все же девушка выступила на сцене шоу "Х-фактор". Тогда она исполнила зажигательный трек "Single Ladies".

Х-фактор смотреть онлайн – 6 выступление Элины Иващенко

Для выступления в третьем прямом эфире шоу Элина Иващенко выбрала песню Тины Кароль "Выше облаков" и боролась за свой счастливый билет в финале шоу "Х-фактор". И ей удалось его получить.

Х-фактор смотреть онлайн – 7 выступление Элины Иващенко

В этом же выпуске Элина Иващенко трогательно спела песню "I Will Always Love You", которая стала саундтреком к фильму "Лучший бордель в Техасе". Ее выступление очень поразило зрителей и судей. Поэтому члены жюри отметили, что девушка выступила профессионально и невероятно.

Х-фактор смотреть онлайн – 8 выступление Элины Иващенко

В финале проекта Элина исполнила песню "Get up", которую написала специально для Нацотбора на Евровидение-2020.

Х-фактор смотреть онлайн – 9 выступление Элины Иващенко

Чуть позже юная певица получила звездного напарника – артиста №1 Олега Винника! Вместе с ним участница исполнила песню "Мати каже правду".

Х-фактор смотреть онлайн – 10 выступление Элины Иващенко

Уже в суперфинале шоу "Х-фактор", где Элина одержала победу, девушка снова спела песню Beyonce – "Single Ladies. Кроме того, участница исполнила песню Квиткы Цисык "Місто спить". Судьи поддерживали девушку, утверждая, что ее голос это дар и он невероятный.