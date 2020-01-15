"Power Is Taken": Моби представил клип и анонсировал новый альбом (Видео)

Американский диджей и певец Моби (Moby) анонсировал выход нового альбома, а также презентовал клип на сингл Power Is Taken из будущей пластинки.
Релиз альбома под названием All Visible Objects запланирован на 6 марта этого года. В него войдут песни остросоциального содержания.
Все деньги от продаж пластинки Моби хочет передать на благотворительность.
Напомним, предыдущий, пятнадцатый студийный альбом Моби вышел в марте 2018 года.
Как сообщалось ранее, Оззи Осборн выпустил песню Ordinary Man, записанную с Элтоном Джоном. Она войдет в новый альбом Осборна.