Уитни Хьюстон и Depeche Mode: кого еще включат в Зал славы рок-н-ролла (Видео)

Стали известны имена музыкантов, которых включат в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году.

Как сообщается на сайте музея, в список вошли Depeche Mode, Уитни Хьюстон, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., T.Rex и The Doobie Brothers.

Напомним, среди номинантов также числились Пэт Бенатар, Dave Matthews Band, Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Motorhead, Rufus & Chaka Khan, Тодд Рандгрен, Soundgarden и Thin Lizzy.

Торжественная церемония пройдет 2 мая.

Зал и музей славы рок-н-ролла находится в Кливленде. Организация посвящена исполнителям и продюсерам, оказавшим весомое влияние на музыкальную индустрию. Первые номинанты попали в Зал славы в 1986 году. Тогда в организацию вошли Джеймс Браун, Рэй Чарльз и Чак Берри.