Певица Alina Pash попала в лайн-ап музфестиваля в Барселоне (Фото, Видео)

Новости культуры:Фестиваль электронной музыки "Sonar" пройдет с 18 по 20 июня.

Украинская исполнительница Алина Паш, которая 19 декабря представила свой новый клип "Pintea" в этно стиле, попала в список артистов, которые заявлены на ежегодный музыкальный фестиваль электронной и экспериментальной музыки и мультимедийных искусств под названием "Sonar".

Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Алина Паш должна выступить в дневной программе, которая пройдет в выставочном центре Fira Montjuïc.

Кроме этого, участниками музфестиваля станут артисты: Joy Orbison, Mura Massa, The Chemical Brothers, Black Madonna, The Blaze и многие другие.

Фестиваль электронной музыки "Sonar" пройдет с 18 по 20 июня.