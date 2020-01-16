Певица Alina Pash попала в лайн-ап музфестиваля в Барселоне (Фото, Видео)

Украинская исполнительница Алина Паш, которая 19 декабря представила свой новый клип "Pintea" в этно стиле, попала в список артистов, которые заявлены на ежегодный музыкальный фестиваль электронной и экспериментальной музыки и мультимедийных искусств под названием "Sonar".
Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.
Алина Паш должна выступить в дневной программе, которая пройдет в выставочном центре Fira Montjuïc.
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Last year I was goin to Soñar Festival @sonarfestival in Barcelona for the fun and it was fantastic! I discovered great artists such as Jerreau Vandal , FAKA. I saw for the first time @stormzy , @fourtetkieran , @acid_arab live and one of my favorite @vincestaples . This year it will be MY TURN to surprise You and YOUR TURN to discover me. Nos vemos en Barcelona, chicos! #Sonar2020 #AlinaPash
Кроме этого, участниками музфестиваля станут артисты: Joy Orbison, Mura Massa, The Chemical Brothers, Black Madonna, The Blaze и многие другие.
Фестиваль электронной музыки "Sonar" пройдет с 18 по 20 июня.