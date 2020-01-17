Группа DakhaBrakha презентовала свой первый официальный ремикс "Шо з-под дуба" (Видео)

Новости культуры:В записи приняла участие известная украинская диджей - Dj NANA.

За пятнадцать лет существования группа DakhaBrakha презентовала свой первый официальный ремикс.

Ремикс на композицию "Шо з-под дуба", которую ранее выбрал футболист Дэвид Бекхэм как саундтрек для рекламного ролика его бренда и которая звучала в американском сериале "Фарго", создала известная украинская диджей - Dj NANA.

"Всегда мечтала прикоснуться ближе к творчеству этой группы. Считаю их музыку достоянием украинской современной фолк субкультуры", - прокомментировала премьеру DJ NANA.

Напомним, что в нидерландском городе Гронинген стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Eurosonic. Украину представляют группа DZ'OB и певица Alyona Alyona.