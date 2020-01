Jonas Brothers выпустили песню "What A Man Gotta Do" в духе 80-тых (Видео)

Новости культуры:В клипе музыканты с супругами воссоздали известные фильмы 80-х.

Возродившаяся в прошлом году американская поп-рок группа Jonas Brothers (состоит из трех братьев Кевина Джонаса, Джо Джонаса и Ника Джонаса), презентовала клип на новую песню What A Man Gotta Do.

В ролике помимо самих братьев снялись их жены.

В клипе герои воссоздали известные фильмы 80-х: Ник и Приянка Чопра попали в "Рискованный бизнес", Джо и Софи Тернер - "Бриолин", а Кевин и Даниэль Йонас - "Скажи что-нибудь".

