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Jonas Brothers выпустили песню "What A Man Gotta Do" в духе 80-тых (Видео)

Jonas Brothers выпустили песню "What A Man Gotta Do" в духе 80-тых (Видео)
17:13 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В клипе музыканты с супругами воссоздали известные фильмы 80-х.

Возродившаяся в прошлом году американская поп-рок группа Jonas Brothers (состоит из трех братьев Кевина Джонаса, Джо Джонаса и Ника Джонаса), презентовала клип на новую песню What A Man Gotta Do.

В ролике помимо самих братьев снялись их жены.

В клипе герои воссоздали известные фильмы 80-х: Ник и Приянка Чопра попали в "Рискованный бизнес", Джо и Софи Тернер - "Бриолин", а Кевин и Даниэль Йонас - "Скажи что-нибудь".

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Напомним, что Эминем неожиданно выпустил свой одиннадцатый сольный альбом Music To Be Murdered By, а также представил клип на одну из песен. Рэпер вдохновлялся альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого участвовал Альфред Хичкок.

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Музыка, Новая песня, Jonas Brothers, What A Man Gotta Do.
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