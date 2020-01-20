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Британия выпустила памятную монету в честь британской рок-группы Queen (Фото, Видео)

Британия выпустила памятную монету в честь британской рок-группы Queen (Фото, Видео)
22:32 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:На монете изображены логотип Queen и легендарные инструменты музыкантов.

Британский Королевский монетный двор (The Royal Mint) выпустил памятную монету в честь рок-группы Queen. Об этом сообщается на странице монетного двора в Twitter.

В видеопрезентации монету показывает гитарист группы Брайан Мэй.

"У нас тут королевская монета номиналом в пять фунтов стерлингов. На одной стороне изображение королевы (Елизаветы II), на другой - королева (Queen - англ. королева). Такого раньше не было", - сказал Мэй.

На монете изображены логотип Queen и легендарные инструменты музыкантов: рояль Bechstein, который Фредди Меркьюри использовал при записи и исполнении композиции Bohemian Rhapsody, гитара Red Special Брайана Мэя, барабан Ludwig Роджера Тейлора и бас-гитара Fender Precision Джона Дикона.

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Памятная монета Queen стала первой в новой серии "Легенды музыки", призванной отдать дань уважения группам и артистам, и доступна в трех вариантах – из золота, из серебра и "обычные монеты превосходного качества". Цена последних пятифунтовых монет составит 13 фунтов стерлингов (17 долларов), золотая монета достоинством 100 фунтов стерлингов обойдется покупателям в 2 тысячи 20 фунтов стерлингов (2642 доллара).

Queen была основана в 1971 году и стала одной из наиболее популярных рок-групп за всю историю этого направления музыки. Среди известных песен - Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, The Show Must Go On и др. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы.

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Queen, Монета, Памятная монета, Британская рок-группа, Британский Королевский монетный двор.
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