Британия выпустила памятную монету в честь британской рок-группы Queen (Фото, Видео)

Британский Королевский монетный двор (The Royal Mint) выпустил памятную монету в честь рок-группы Queen. Об этом сообщается на странице монетного двора в Twitter.

В видеопрезентации монету показывает гитарист группы Брайан Мэй.

"У нас тут королевская монета номиналом в пять фунтов стерлингов. На одной стороне изображение королевы (Елизаветы II), на другой - королева (Queen - англ. королева). Такого раньше не было", - сказал Мэй.

На монете изображены логотип Queen и легендарные инструменты музыкантов: рояль Bechstein, который Фредди Меркьюри использовал при записи и исполнении композиции Bohemian Rhapsody, гитара Red Special Брайана Мэя, барабан Ludwig Роджера Тейлора и бас-гитара Fender Precision Джона Дикона.

Памятная монета Queen стала первой в новой серии "Легенды музыки", призванной отдать дань уважения группам и артистам, и доступна в трех вариантах – из золота, из серебра и "обычные монеты превосходного качества". Цена последних пятифунтовых монет составит 13 фунтов стерлингов (17 долларов), золотая монета достоинством 100 фунтов стерлингов обойдется покупателям в 2 тысячи 20 фунтов стерлингов (2642 доллара).

Four friends who rewrote the rules of rock. The first coin in our #Music Legends Collection celebrates #British #rock #royalty & global superstars, @QueenWillRock! The first band to feature on a UK #coin, add a special kind of magic to your collection https://t.co/h2UStduAZQ pic.twitter.com/yZPK4Ke9WV — The Royal Mint (@RoyalMintUK) January 20, 2020

Queen была основана в 1971 году и стала одной из наиболее популярных рок-групп за всю историю этого направления музыки. Среди известных песен - Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, The Show Must Go On и др. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы.