Евровидение 2020: какой стране букмекеры пророчат победу

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16:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Букмекеры уже начинают делать прогнозы на победителя конкурса, который получит главный кубок шоу.

65-й международный конкурс Евровидение-2020 состоится в Нидерландах, в Роттердаме. Полуфинал песенного конкурса пройдет 12 мая, второй полуфинал – 14 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 16 мая. Ожидается, что в шоу примут участие представители 41 государства. Ведущими грандиозного шоу стали Шанталь Янцен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.

Два первых полуфинала Национального отбора в Украине состоятся 8 и 15 февраля, а финал песенного конкурса мы увидим 22 февраля. Ведущим традиционно будет шоумен Сергей Притула. Оценивать конкурсантов в Национальном отборе будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Букмекерский прогноз появился на официальном сайте песенного конкурса Евровидение. Место победителя пророчат Италии. Второе место возглавляет Россия. Тройку лидеров закрепляет Швеция. На четвертом месте разместилась Норвегия. На пятом месте находится Дания.

Евровидение-2020: некоторые страны уже определили своих представителей

Нидерланды, которые в этом году являются хозяевами песенного конкурса Евровидение-2020 и принимают у себя всех конкурсантов – заняли 6 место. Украина попала в десятку и теперь возглавляет 9 место. В десятке также разместились Австралия, Бельгия и Испания.

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Букмекеры, Музыка, Победа, Евровидение, Песенный конкурс, Прогнозы букмекеров, Евровидение 2020.
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