"Недобросовестные промоутеры": Джамала предупредила фанатов об аферистах

Новости культуры:Известная украинская певица предупредила поклонников о мошенниках.

Так, вовсю идет продажа билетов на концерт Джамалы в Армении. Однако певица заявила, что в феврале в Ереване концерт не запланирован. Об этом сообщается на официальной странице Джамалы в Facebook.

"Дорогие друзья! Появилась информация, что недобросовестные промоутеры продают билеты на концерт Джамалы в Ереване 14 февраля 2020 года. У Джамалы не будет концерта в Ереване! Организаторы продают билеты без нашего ведома. Просим не доверять неправдивой информации", - говорится в сообщении.

Поклонники сразу же начали комментировать информацию. Некоторые заподозрили неладное, а другие уже купили билеты на концерт.

Напомним, что недавно на личной странице в инстаграме Джамала поделилась архивными кадрами самых эффектных образов и пожелала новому тренерскому составу мужества и сил.